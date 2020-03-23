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19:19   23 Марта 2020
Общество

Фейки о коронавирусе со стороны Запада могут привести к временной изоляции Рунета

Фейки о коронавирусе со стороны Запада могут привести к временной изоляции Рунета

Западные СМИ пытаются дискредитировать РФ, поскольку не могут принять успехи России в борьбе с коронавирусом, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Число заболевших COVID-19 и умерших от инфекции в западных странах продолжает расти, в то время как Россия успешно сдерживает распространение коронавируса, отметил сенатор в интервью порталу "Политическая экспертиза". По его словам, Запад начинает распадаться, в то время как РФ не только контролирует эпидемиологическую обстановку в своих границах, но и помогает Италии. Ранее туда вылетели девять самолетов с вирусологами и спецтехникой.

Признав успехи России, Запад распишется в собственном поражении, заметил Клинцевич. Именно поэтому аффилированные СМИ и пытаются различными способами создать впечатление кризиса в РФ. Если же это станет реальной угрозой, то российский сегмент Сети может быть временно изолирован с целью противодействия потоку фейков, отметил политик. Попытки внести хаос во внутриполитическую обстановку РФ ведутся не только со стороны Запада, но и изнутри.

"Мы должны осознавать и то, что в нашей стране есть наши люди и СМИ, которыми управляют русские, но они спонсируются западными фондами и существуют на западные деньги", — заявил сенатор.

По его словам, такие граждане и медиа стремятся всеми силами взорвать наше общественное мнение. Бороться с таким явлением можно только с помощью принципов открытости и справедливости, уверен Клинцевич.

Достоверная и актуальная статистика распространения COVID-19 на территории РФ публикуется на официальном портале стопкоронавирус.рф. Фейковая информация о коронавирусе, тиражируемая различными СМИ и пользователями соцсетей контролируется Роскомнадзором.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сми #запад #фейки #коронавирус

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