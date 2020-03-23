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19:10   23 Марта 2020
Политика

Главарь группировки "Фиркат аль-Хамза" уничтожен в бою за ПНС Ливии

Главарь группировки "Фиркат аль-Хамза" уничтожен в бою за ПНС Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) 21 марта ликвидировала командира сирийской террористической группировки "Фиркат аль-Хамза" Абу Хусейна, который подчинялся и спонсировался турецкими властями.

Абу Хусейн отличился при захвате сирийского Африна. Затем в Ливии участвовал в боях против Ливийской национальной армии, поддержав Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Также он организовывал переброску террористов из Сирии в Ливию. Останки Абу Хусейна перевезли в Африн.

Боевики "Фиркат аль-Хамзы" подчиняются второму корпусу Сирийской национальной армии, куда в основном входят сирийские и протурецкие террористы. Они ведут бои против правительственных войск Сирии, похищают и пытают людей. Группировке оказывают помощь Турция и США, предоставляя оружие, технику и тренировочные лагеря. "Фиркат аль-Хамза" также связана с запрещенной в России "Джебхат ан-Нусрой".

Сейчас в Ливии действуют семь с половиной тыс. сирийских боевиков и военных Турции. 22 марта они попытались прорвать оборону Ливийской национальной армии в Айн Заре. Операция провалилась, при этом боевики понесли потери в живой силе и технике.

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Автор: Василий Пименов
#сирия #ливия #террорист

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