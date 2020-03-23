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 Клишас пригрозил уголовным наказанием за распространение фейков о коронавирусе

Клишас пригрозил уголовным наказанием за распространение фейков о коронавирусе
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18:49   23 Марта 2020
Политика

Клишас пригрозил уголовным наказанием за распространение фейков о коронавирусе

Клишас пригрозил уголовным наказанием за распространение фейков о коронавирусе

Ответственность за создание и распространение фейков о коронавирусе в России в условиях борьбы может быть ужесточена вплоть до уголовного наказания. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас.

Следственный комитет ранее объявил о начале проверки по факту распространения дезинформации о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в России. Как сообщил источник в СКР, силовики устанавливают лица, которые могут быть причастны к вбросам с целью посеять панику среди российских граждан.

Большое количество недостоверных данных о коронавирусе в РФ распространяются авторами разных телеграм-каналов. Свои персональные данные они тщательно скрывают, а фейки тиражируют при помощи ботов.

Услугами "сетевых троллей" пользуются представители так называемой "оппозиции". Либералов не раз уличали в беспочвенном нагнетании обстановки на фоне коронавирса и вбросах по COVID-19.

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Автор: Илья Романович
#клишас #фейки #коронавирус

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