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18:46   23 Марта 2020
Политика

ФАН опубликовал список самых опасных фейков российских СМИ о коронавирусе

ФАН опубликовал список самых опасных фейков российских СМИ о коронавирусе

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало подборку самых опасных фейков о коронавирусе, за которыми стоят либеральные издания и СМИ-иноагенты.

Радиостанция "Эхо Москвы", главным редактором которой является Алексей Венедиктов, опубликовала интервью с политологом Валерием Соловьевым, уточняет ФАН. Эксперт во время беседы заявил, что в РФ от коронавируса якобы погибли более тысячи человек, а общее число зараженных составило уже 180 тысяч.

Политолог сослался на "свои" источники и заявил, что эту информацию нельзя найти в открытом доступе, потому что государство якобы скрывает реальное положение дел. Материал привлек внимание Генпрокуратуры России. Ведомство обвинило "Эхо" в злоупотреблении свободой средства массовой информации, а также в распространении заведомо ложных данных, имеющих общественное значение.

Из-за публикации подобных материалов в обществе могут обостриться панические настроения, которые в результате приведут к общественным беспорядкам, считают в Генпрокуратуре. Теперь редакции "Эха Москвы" грозит штраф до полумиллиона рублей. Интервью с политологом в настоящее время удалено с сайта радиостанции. 

Ранее телеканал RT сообщил, что Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в том, что коронавирусная инфекция COVID-19 попала в пять других стран.

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Автор: Василий Пименов
#эхо москвы #фейки #коронавирус

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