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18:51   23 Марта 2020
Россия

Навальный призывает не помогать Италии и оставить медиков бороться с вирусом в России

Навальный призывает не помогать Италии и оставить медиков бороться с вирусом в России

Российские самолеты с военными медиками на борту и гуманитарным грузом прибыли в Италию — девять Ил-76 встретили утром в римском аэропорту Фьюмичино сотрудники итальянского МИД. Всего в Италию прибыли восемь мобильных бригад ученых-вирусологов и врачей — сто человек, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, медицинское оборудование, тестовые системы для выявления COVID-2019.

Кремль принял такое решение после переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, которые состоялись по инициативе Москвы.

Сейчас в Италии более 60 тысяч заболевших коронавирусом, по состоянию на 23 марта умерли 5476 человек, около 7 тысяч выздоровели. Как только стало понятно, что Италия — очаг эпидемии в Европе, и своими силами не справится, страна запросила помощи в Евросоюзе и потребовала у Еврокомиссии наладить механизм распределения медицинских товаров первой необходимости внутри ЕС. Но Германия — самая богатая страна ЕС, предпочла закрыть границы с соседями, и запретить экспорт медицинских масок и антисептиков. Франция поступила аналогично.

Навальный призывает не помогать Италии и оставить медиков бороться с вирусом в России

На призыв о помощи первым откликнулся Китай, направив в Европу груз в 680 тысяч медицинских масок, из которых, по данным журналистов, 100 тысяч предназначалось для Италии. Но ценный груз перехватили в Чехии. Об этом сообщил чешский журналист Лев Червинка в фейсбуке, после чего об этом узнала и итальянская газета La Repubblica. Скандал развивался стремительно: МИД Италии сразу по следам публикации потребовал объяснений, в Праге высказали «сожаление» этими обстоятельствами, объявили расследование и пообещали компенсировать. Но пока маски не вернули.

Навальный призывает не помогать Италии и оставить медиков бороться с вирусом в России

 

Из-за океана помощь Италии все-таки пришла, но не от союзников по блоку НАТО —США, которые закрыли транспортное сообщение со всей Европой, руководствуясь соображениями собственной безопасности еще 12 марта. Небольшая и вовсе не богатая Куба прислала в Ломбардию, где ситуация критическая (3 тысячи погибших и 25 тысяч 500 заболевших), бригаду из 52 медиков — помогать итальянским коллегам лечить людей.

Навальный призывает не помогать Италии и оставить медиков бороться с вирусом в России

На фоне утраты какого-либо взаимопонимания внутри Евросоюза и отгораживания США, осмысленный жест России, направившей вслед за Кубой квалифицированных специалистов (в команду вошли медики, которые помогли одолеть вспышку лихорадки Эбола в Африке в 2017 году) и медикаменты выглядит настоящим примером человечности и солидарности. Это высоко оценили граждане Италии.

Навальный призывает не помогать Италии и оставить медиков бороться с вирусом в России

«Спасибо русским друзьям!» — самый популярный комментарий итальянцев к новости о прибытии самолетов.

Навальный призывает не помогать Италии и оставить медиков бороться с вирусом в России

«Спасибо, дорогие русские друзья. Вы великая нация, великие люди. История говорит за вас достижениями в культуре, в искусстве, в технике. Вы настоящая Европа. Мы никогда не забудем, что вы сделали для Италии», — пишет Доменико Карузо из северной Тосканы.

Российские граждане в основном также одобряют миссию. Когда новость о готовящейся помощи для Италии только появилась, даже самые отчаянные оппозиционеры либерального крыла не стали комментировать ее негативно — сложно быстро найти что-то плохое в таком жесте.

Но вскоре справились, причем отметился одним из первых Алексей Навальный, который провел в Италии немало счастливых отпускных дней и часов в прошлом и позапрошлом годах, и, казалось бы, должен был сильнее многих сопереживать итальянцам.

Навальный призывает не помогать Италии и оставить медиков бороться с вирусом в России

Откуда у Навального информация о масках по образцу 1919 года для российских врачей — он не уточнил. Минздрав РФ ранее сообщал, что в аптеках маски и правда есть не всегда — ажиотажный спрос привел к перебоям, но медикам хватает. Но Навальному все-таки кажется «дичью» помощь стране, где от инфекции умирает 600-800 человек каждый день.

Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева вторит шефу: не нужно помогать Италии. Она хотя бы подкрепляет свои слова тем, что скоро заболевших будет много в России, и медикам пора готовиться, правда, опять без каких-либо ссылок на источники.

Навальный призывает не помогать Италии и оставить медиков бороться с вирусом в России

Геннадий Гудков тоже критикует правительство РФ: по мнению Гудкова-старшего, так страна ответила на призывы Конте снять с России санкции, следовательно — не надо доверять благородным мотивам Кремля. Какое дело измученным итальянским медикам и их пациентам до искренности мотивов политиков страны, посылающей своих врачей, медикаменты и спецсредства на помощь раньше, чем это сделал Евросоюз, он не пояснил.

Даже Леонид Гозман на «Эхе Москвы» выступает человечнее: в искренность альтруизма Кремля не верит, ищет скрытые мотивы, размышляет, а хватит ли ресурсов побороть эпидемию в России, но все равно желает медикам удачи. Неожиданно для этого публициста желать успеха миссии правительства России, пусть и с оговорками.

Итальянские блогеры пишут, что, если после такого поступка с России не снимут санкции, политикам Европы — «Меркель и другим четырем слугам США» должно стать очень стыдно.

Навальный призывает не помогать Италии и оставить медиков бороться с вирусом в России

Жест России стал сигналом и для Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен подтвердила, что обычные правила ограничений займов не будут применяться, и Италия сможет располагать средствами для вывода экономики страны из кризиса.

Гуманитарная миссия России в Италию сейчас — пример той самой «мягкой силы», которую, по мнению многих, Россия использует крайне редко и неохотно. Сейчас мир наблюдает, как «страна-агрессор» помогает условному «врагу» из НАТО справиться с чудовищной бедой, тогда как «демократичные и дружные» члены европейской семьи отгородились на самом важном этапе.

Никто не надеется, что Запад резко изменит политику в отношении России, и этого даже не требуют — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение отправить медиков продиктовано гуманитарными соображениями и пониманием, что с коронавирусом в мире можно справиться только общими усилиями. Но на взаимоотношениях людей этот шаг неизбежно скажется хорошо. Россияне, которые поедут в Италию после того, как эпидемию победят, почувствуют это на себе. Даже те оппозиционеры, которые осудили желание правительства РФ помогать.

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Автор: Саида Габиева
#италия #навальный #коронавирус

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