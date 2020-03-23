Дандыкин рассказал, как Шойгу ударными темпами преображает Тихоокеанский флот
Факт пополнения Тихоокеанского флота РФ новыми атомными подводными лодками класса ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) проекта 955 «Борей» не остался без внимания военного эксперта Василия Дандыкина. Так, в интервью «Федеральному агентству новостей» им было отмечено стремительное увеличение морской составляющей в обороне восточных рубежей России.
«Несколько лет назад оснащение Тихоокеанского флота новым оружием отставало от того же Черноморского или Северного. Сейчас эта задача решается ударными темпами», — заявил Дандыкин, отмечая, как стремительно преображается Тихоокеанский флот под командованием министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Эксперт также указал на то, что в Тихом океане планируется создание объединения атомных сил подводного флота. Это обстоятельство, в свою очередь, подразумевает, что помимо новых российских подводных «стратегов», «как называют моряки «Бореев», прибудут дополнительные корабли надводного флота, также подводные лодки других классов. В итоге подобное объединение подводных атомных сил в единый кулак обеспечит безопасность «Бореев» и гарантирует успешное исполнения ими целей, поставленных российским командованием.
«Объединение тихоокеанских атомных сил подводного флота предполагает размещение разнородных сил — это стратеги и многоцелевые подводные лодки, которые имеют задачу нанесения удара по кораблям противника», — пояснил Дандыкин. Затем, указывая на переброску в Тихий океан подводных многоцелевых лодок проекта «Ясень-М», эксперт резюмировал: «Здесь задача решается комплексно».
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