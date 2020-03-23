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18:33   23 Марта 2020
Общество

Подозреваемая в публикации фейков о COVID-19 в Черногории россиянка попала в руки полиции

Подозреваемая в публикации фейков о COVID-19 в Черногории россиянка попала в руки полиции

Полиция Черногории задержала россиянку, которую подозревают в распространении фейков о COVID-19, сообщили в МВД страны.

Женщина была задержана в городе Тиват. По сообщению Министерства внутренних дел Черногории, россиянка на своих страницах в социальных сетях опубликовала посты, согласно которым среди жителей Черногории коронавирусом якобы больны около тысячи человек, а еще шестеро скончались. По ее словам, сотрудники отеля Avala будто заражены коронавирусом и госпитализированы.

На прошлой неделе Генпрокуратура и Роскомнадзор заблокировали публикации не менее восьми изданий, писавших фейки о коронавирусе в России. Среди них оказалась и радиостанция "Эхо Москвы". Роскомнадзор заявил о готовности бороться с кибермошенничеством, участившимся на фоне COVID-19.

Узнать достоверную информацию о ситуации с заболеванием в России можно на сайте стопкоронавирус.рф. Ресурс также информирует граждан, что делать при обнаружении инфекции и как не допустить инфицирования.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #черногория #коронавирус

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