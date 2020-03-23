YouTube и Instagram отказались удалить фейки о коронавирусе в России

Фейковые данные о распространении коронавирусной инфекции в России удалили все СМИ и соцсети, кроме YouTube и Instagram, сообщили в Роскомнадзоре.

Генпрокуратура потребовала удалить недостоверную общественно значимую информацию, которая распространялась под видом достоверных сведений, так как возникала угроза массового нарушения общественного порядка. Это относилось к материалам в соцсетях YouTube, "ВКонтакте", "Facebook" и Instagram, а также к публикациям в СМИ "Эхо Москвы" и "Говорит Магадан".

Роскомнадзор подтвердил тесное взаимодействие с правоохранительными органами, чтобы эффективно реагировать по каждому случая выявленных фейков. Ограничение доступа к контенту осуществляется на основании заключения Генпрокуратуры.