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17:58   23 Марта 2020
Политика

Анкара должна "зачистить" территорию трассы М4 в Идлибе от боевиков

Анкара должна "зачистить" территорию трассы М4 в Идлибе от боевиков

Военнослужащие турецкой армии в ближайшее время должны начать специальную операцию по ликвидации сирийских боевиков в районе трассы М4 в Идлибе. Об этом информирует военный журналист Евгений Поддубный.

Российские силовики вместе с солдатами Анкары провели очередное патрулирование территорий в Идлибском регионе. Со стороны Москвы в патрулировании приняли участие бойцы военной полиции и бронемашины "Тайфун", БТР-82А и "Тигр".  

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что несмотря на угрозу со стороны сирийских террористических группировок, патруль успешно справился с поставленной задачей. В ближайшее время турецкие силовики проведут операцию по ликвидации боевиков в районе трассы М4 в Идлибе. 

В ходе политических переговоров между Москвой и Анкарой, которые состоялись 5 марта этого года, были приняты договоренности о прекращении боевых действий в Идлибе. Об этом проинформировал телеканал RT

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Автор: Яна Либерман
#идлиб #м-4 #патрулирование

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