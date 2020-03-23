Анкара должна "зачистить" территорию трассы М4 в Идлибе от боевиков

Военнослужащие турецкой армии в ближайшее время должны начать специальную операцию по ликвидации сирийских боевиков в районе трассы М4 в Идлибе. Об этом информирует военный журналист Евгений Поддубный.

Российские силовики вместе с солдатами Анкары провели очередное патрулирование территорий в Идлибском регионе. Со стороны Москвы в патрулировании приняли участие бойцы военной полиции и бронемашины "Тайфун", БТР-82А и "Тигр".

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что несмотря на угрозу со стороны сирийских террористических группировок, патруль успешно справился с поставленной задачей. В ближайшее время турецкие силовики проведут операцию по ликвидации боевиков в районе трассы М4 в Идлибе.

В ходе политических переговоров между Москвой и Анкарой, которые состоялись 5 марта этого года, были приняты договоренности о прекращении боевых действий в Идлибе. Об этом проинформировал телеканал RT.