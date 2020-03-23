Пучков призвал ужесточить наказание для СМИ за распространение фейков о коронавирусе

Правительство РФ должно ужесточить ответственность для СМИ, занимающихся распространением недостоверной информации, считает писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков.

Как передает издание ФАН, Роскомнадзор направил "Эху Москвы" требование, согласно которому радиостанция должна была удалить материалы, приводящие фейковую информацию о ситуации с распространением коронавируса нового типа в РФ. Главред "Эха" Алексей Венедиктов сообщил о планах обжаловать вердикт Роскомнадзора.

Сотрудники "Эха Москвы" регулярно размещают недостоверную информацию в соцсетях. По мнению российского блогера Дмитрия Пучкова, побеседовавшего с корреспондентом ФАН, распространители фейков должны нести ответственность согласно законодательству, четко обрисовывающему границы правонарушения. В противном случае, считает Пучков, среди граждан возникнет недопонимание, которым могут воспользоваться заинтересованные лица.

Эксперт отметил, что разного рода "бред", высказываемый отдельными личностями, не должен попадать в официальные СМИ, по причине возможного наказания за публикацию фейков.

"В отношении этих так называемых СМИ отзыв лицензии — это вообще первейшее дело. И для гражданина, который пришел вещать подобные вещи, для него уголовное наказание. А СМИ, которое его слова допускает в эфир, печатает чего-то — лишать лицензии надо безусловно", — считает блогер.

Резюмируя, Пучков подчеркнул, что ответственность должны нести не только такие масс-медиа, как "Новая газета", "МБХ Медиа" или "Эхо Москвы", но и другие СМИ, распространяющие недостоверную информацию. Он также отметил особую опасность размещения фейков.

Подробнее читайте в материале ФАН.