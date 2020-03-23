Россия привела западные «Искандеры» в боевую готовность

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17:29   23 Марта 2020
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Учения ракетных подразделений армейского корпуса Балтийского флота стартовали на одном из полигонов в Калининградской области. Военные совершили марш в назначенный район и выполняют учебно-боевую задачу, сообщает еженедельная газета «Военно-промышленный курьер».

Во время движения до назначенного пункта ракетчики преодолели участки зараженной местности и отразили атаки диверсионно-разведывательных групп условного противника.

После марш-броска расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» начали проводить учения по нанесению массированных ударов. В установленных позиционных районах будут выполнены электронные пуски по различным целям: скоплениям живой силы, командным пунктам и колоннам бронетехники. Военнослужащие подразделений сдадут нормативы по заряжанию ракетами пусковых установок.

В ходе учений задействовано более 100 военнослужащих и единиц вооружения военной и специальной техники. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #учения #искандер #полигон

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