"Тамбовская жизнь" в преддверии 75-летия Победы запускает проект "В этот день 45 года"

Проект "В этот день 45 года", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, запускает газета "Тамбовская жизнь".

На сайте издания с 23 марта по 9 мая выйдут публикации с обзорами "Тамбовской правды", датированные весной 1945 года. У читателей газеты появится шанс узнать, какие материалы 75 лет назад читали их соотечественники.

Кроме того, современных жителей Тамбова ждет знакомство с такими рубриками, как "За границей", "Письма в редакцию" и другими, ставшими популярными в 1945 году. Подобные материалы будут выходить ежедневно, пишет "Тамбовская жизнь".

В редакции издания отмечают, что цель такого проекта заключается в том, чтобы вспомнить, какой ценой далась победа советскому народу. Каждый современный тамбовчанин может узнать, какой вклад в Великую Победу внесли жители региона.