Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом.

Руководитель российского оборонного ведомства совершил рабочую поездку в Сирию по поручению президента России Владимира Путина. Во время перелета в воздушном пространстве САР за безопасностью самолета Сергея Шойгу следили истребители Су-35С ВКС.

"В Дамаске Сергей Шойгу был принят президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом", — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Во время переговоров обсуждались вопросы обеспечения устойчивого перемирия в Идлибской зоне деэскалации, гуманитарная помощь Сирии и восстановление экономики страны при помощи специалистов из России.