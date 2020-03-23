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17:01   23 Марта 2020
Политика

Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии

Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом.

Руководитель российского оборонного ведомства совершил рабочую поездку в Сирию по поручению президента России Владимира Путина. Во время перелета в воздушном пространстве САР за безопасностью самолета Сергея Шойгу следили истребители Су-35С ВКС.

"В Дамаске Сергей Шойгу был принят президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом", — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Во время переговоров обсуждались вопросы обеспечения устойчивого перемирия в Идлибской зоне деэскалации, гуманитарная помощь Сирии и восстановление экономики страны при помощи специалистов из России.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сирия #минобороны #шойгу #башар асад

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