Поднебесная строит «ночной кошмар» для США

С авианосцами у Китая не ладится. Первый свой флэттоп (с англ. — авианосец) «Ляонин» Китай купил у Украины в 1998 году. Новостной портал Business Insider отдал ему в 2018 году почетное первое место в рейтинге худших действующих авианесущих крейсеров. Второй экземпляр под названием «Шаньдун» был построен уже в Китае, но подозрительно копировал советский авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

С высоты птичьего полета

В мае 2019 года вашингтонский Центр стратегических и международных исследований опубликовал любопытные спутниковые снимки. На них видно, что на Цзяннаньской верфи в Шанхае строят третий китайский авианосец «Тип 002». Корабль оборудуют электромагнитной катапультой — системой, которая разгоняет самолет на борту крейсера и запускает его в воздух.

Китайские эксперты полагают, что значительная модернизация китайского флота возможна только при использовании атомного двигателя. Инженеры Поднебесной умеют строить атомные подлодки, но флэттопов с такими технологиями у Китая нет.

«Китай действительно нуждается в более мощном атомном авианосце, чтобы катапультировать свой сверхтяжелый палубный истребитель J-15», — заявил китайский военно-морской эксперт Ли Цзе.

По тонкому льду

В производстве авианосцев с атомным двигателем Китаю может помочь Россия, которая имеет богатый опыт строительства атомных ледоколов. Это морские суда, специально созданные для хождения во льдах.

Атомные ледоколы в несколько раз мощнее дизельных, их не нужно регулярно заправлять топливом, что является бесценным преимуществом в холодных водах Арктики. Сейчас в мире всего 10 таких кораблей, все они спроектированы и построены в СССР и России.

В июне 2018 года Москва пригласила Пекин принять участие в тендере на строительство нового класса атомного ледокола. Поднебесная согласилась, ведь это позволит изучить российские атомные ледоколы и в будущем построить первый китайский атомный флэттоп.

Ночной кошмар

Американский журнал The National Interest называет такое сотрудничество «ночным кошмаром» для США. Эксперт по военному кораблестроению, военный аналитик Дмитрий Жаворонков рассказал «Политике Сегодня», что у Китая уже есть проект постройки собственного атомного авианосца к 2030-му году.

«Водоизмещение у него будет порядка 100–110 тысяч тонн. Это больше чем у самого новейшего авианосца США типа "Джеральд Р. Форд". Насколько мне известно, Китай уже начал испытания реактора. Я уверен, что какие-то консультации Россия Китаю безусловно оказывает, но это само собой закрытая информация», — объяснил эксперт.

Сейчас у Китая нет опыта эксплуатации такой техники, заявил Жаворонков, поэтому вряд ли в Поднебесной смогут построить атомный авианосец лучше, чем в США. У американцев опыт использования флэттопов приближается уже к 80 годам, поэтому опасения журнала The National Interest военный аналитик назвал неоправданными.

У России есть лишь один действующий авианосец — «Адмирал Кузнецов». В 2013 году на международном военно-морском салоне в Петербурге Крыловской государственный научно-исследовательский центр (КГНЦ) показал проект тяжелого авианосца «Шторм». Его строительство ожидается в 2025–2030 годах, а предположительная стоимость составит 350 миллиардов рублей. Жаворонков обратил внимание, что при сотрудничестве с китайскими коллегами не стоит забывать и о своем мастерстве строить авианесущие крейсеры.