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16:16   23 Марта 2020
Общество

ГИБДД сможет вычислять говорящих по телефону водителей с помощью искусственного интеллекта

ГИБДД сможет вычислять говорящих по телефону водителей с помощью искусственного интеллекта

ГИБДД планирует установить камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем, заявил заместитель начальника Госавтоинспекции России Александр Быков.

Технология Big Data, внедренная в искусственный интеллект, позволит определять, пристегнут ли водитель и держит ли он телефон у уха. Если камеры зафиксируют, что водитель пользовался гаджетом, сидя за рулем, он получит штраф, пишет издание NEWS.ru

В 2019 году российские автовладельцы получили штрафы на сумму более 106,5 млрд. рублей. В минувшем году Госавтоинспекция вынесла 142 млн. штрафных постановлений за нарушение правил дорожного движения. Этот показатель оказался на 11% больше, чем в 2018 году.

Автоэксперты составили рейтинг самых доступных универсалов, представленных на рынке в России. Автомобиль Lada Granta занял первое место. Стоимость этой машины в базовой комплектации составляет 483 тыс. рублей. Второе место досталось Lada Largus, а третье – Lada Vesta SW.

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Автор: Илья Романович
#россия #гибдд #авто

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