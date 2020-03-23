ГИБДД сможет вычислять говорящих по телефону водителей с помощью искусственного интеллекта

ГИБДД планирует установить камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем, заявил заместитель начальника Госавтоинспекции России Александр Быков.

Технология Big Data, внедренная в искусственный интеллект, позволит определять, пристегнут ли водитель и держит ли он телефон у уха. Если камеры зафиксируют, что водитель пользовался гаджетом, сидя за рулем, он получит штраф, пишет издание NEWS.ru.

В 2019 году российские автовладельцы получили штрафы на сумму более 106,5 млрд. рублей. В минувшем году Госавтоинспекция вынесла 142 млн. штрафных постановлений за нарушение правил дорожного движения. Этот показатель оказался на 11% больше, чем в 2018 году.

Автоэксперты составили рейтинг самых доступных универсалов, представленных на рынке в России. Автомобиль Lada Granta занял первое место. Стоимость этой машины в базовой комплектации составляет 483 тыс. рублей. Второе место досталось Lada Largus, а третье – Lada Vesta SW.