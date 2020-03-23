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16:11   23 Марта 2020
Экономика

Глава Минэнерго РФ проведет совещание с российскими нефтяниками

Глава Минэнерго РФ проведет совещание с российскими нефтяниками

Глава Минэнерго России Александр Новак проведет сегодня совещание с российскими нефтяниками. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Среди тем, обозначенных для обсуждения с компаниями, поставки нефти в Белоруссию, а также "мобилизационные" возможности российской отрасли на фоне распространения нового типа коронавирусной инфекции (COVID-19). В том числе речь пойдет о ремонте НПЗ и графике работы вахтовиков на нефтепромыслах.

При этом министр энергетики уже не в первый раз встречается с представителями нефтяной отрасли в связи с ситуацией, которая сложилась на мировом рынке нефти после разрыва договоренностей между странами-экспортерами нефти, передает ТАСС.

Срыв сделки ОПЕК+ в Вене 6 марта спровоцировал турбулентность в ценах на "черное золото". В итоге ключевые бренды Brent и WTI на торгах опустились до исторических минимумов 2002 года.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #белоруссия #совещание #александр новак #цены на нефть

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