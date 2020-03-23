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16:09   23 Марта 2020
Экономика

Кудрин: Снижение цен на нефть не приведет к сокращению расходов бюджета РФ

Кудрин: Снижение цен на нефть не приведет к сокращению расходов бюджета РФ

Секвестра федерального бюджета в 2020 году даже при цене нефти ниже 35 долларов ожидать не стоит, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Расходы вряд ли окажутся меньше, чем уже запланировано. Их объем сохранится, однако будет более целенаправленно перераспределен между приоритетами, пояснил Кудрин, отвечая на вопросы сенаторов из комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Правительство страны еще раз рассмотрит приоритеты. Видимо, возникли более серьезные сценарии развития, добавил он.

В Министерстве финансов РФ ранее сообщили, что нефтяные компании могут выплатить государству в нынешнем году до 700 млрд рублей из-за обвала цен до уровня 25-30 долларов за баррель. Речь идет о демпфирующем механизме к обратному акцизу на нефть.

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский выразил мнение, что рушить цену на черное золото дальше физически невозможно. Возможно, новый минимум будет поставлен чуть ниже 25 долларов за баррель, но падения к 20 долларам эксперт не прогнозирует.

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Автор: Кристина Мокроусова
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