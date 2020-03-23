Второе российско-турецкое патрулирование трассы М-4 обеспечит безопасное передвижение

Второе российско-турецкое патрулирование прошло на территории Сирии, на трассе М-4 в Идлибе. Целью инициативы является обеспечение безопасности передвижения населения.

В результате своевременной инициативы двух государств трасса М-4 в Сирии, располагающаяся между городами Алеппо и Латакией, стала безопаснее.

"23 марта в зоне деэскалации в соответствии с российско-турецким соглашением состоялось российско-турецкое патрулирование участка трассы М4", — сообщается российским Центром примирения враждующих сторон (ЦПВС).

Телеканал RT информирует, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о прекращении огня в Идлибской зоне и инициировали совместное патрулирование трассы военными силами двух сторон.