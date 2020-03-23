Правозащитники попросили ВОЗ обезопасить заключенных от коронавируса

Несколько правозащитных организаций призвали Совет Европы и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) обезопасить людей, отбывающих наказание в местах заключения, от эпидемии коронавируса.

Правозащитники выступили с предложением освободить заключенных из уголовно-исправительных учреждений, как это сделал Иран, пишет Федеральное агентство новостей.

В Иране на фоне пандемии COVID-19 были освобождены из тюрем 85 тысяч человек. С 2016 года в РФ за совершение преступлений в виде нанесения легких побоев предполагается штраф. Уголовная ответственность назначается только при повторном правонарушении. В своем анализе ФАН сделал вывод, что, учитывая этот фактор, некоторая часть неопасных преступников и без того находится на свободе.

Оппозиционеры, призывающие к массовой амнистии, заблуждаются в своих намерениях. Большинство из них не понимает, к чему может привести освобождение заключенных в таком количестве. Возможно, тем самым правозащитники пытаются дестабилизировать обстановку в стране.