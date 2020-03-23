Изменения в транспортной системе Петербурга обсудили в Смольном

Итоги госпрограммы по развитию транспортной системы подвели на совещании в Смольном с участием губернатора Петербурга Александра Беглова и администрации города.

Выступивший с докладом председатель комитета по транспорту Александр Головин рассказал, что в 2019 году городской метрополитен пополнился новыми составами. Станции "Петроградская" и "Рыбацкое" оснастили платформами для маломобильных пассажиров. В минувшем году заработали станции метро "Проспект Славы", "Шушары" и электродепо "Южное".

Издание "Невские новости" отмечает, что в 2019 году были запущены четыре маршрута скоростного трамвая "Чижик". Специалисты отремонтировали 105 улиц, смонтировали 35 светофоров и подключили 928 устройств звукового голосового сопровождения к ним. А на улицы нанесли 770 тыс. км. дорожной разметки. Помимо того, был спроектирован один и организовано пять веломаршрутов.

Главная задача 2020 года — обеспечение качества движения в Петербурге. В метрополитене планируется достичь среднего интервала между поездами в метро в час пик до 2,11 минуты. Кроме того, объявлен конкурс на закупку 200 комфортных автобусов.