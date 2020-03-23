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ФАС проконтролирует ситуацию с ценами на хлеб и крупы

ФАС проконтролирует ситуацию с ценами на хлеб и крупы

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15:09   23 Марта 2020
Политика

Посол РФ не исключил эвакуацию россиян из Турции

Посол РФ не исключил эвакуацию россиян из Турции

Посол РФ в Анкаре заявил, что не исключает возможность эвакуации россиян из Турции из-за коронавируса.

По словам российского посла, в последнее время наблюдается напряженная динамика событий вокруг COVID-19, пишет РИА Новости

По информации турецкого министерства здравоохранения, на территории Турции зарегистрировано 947 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом передает телеканал RT

Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает зарубежные рейсы с 27 марта по 17 апреля из-за угрозы распространения вируса. Соответствующее заявление появилось в Twitter-аккаунте генерального директора турецких авиалиний Билала Экши.

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Автор: Илья Романович
#рф #турция #анкара #коронавирус

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