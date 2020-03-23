Как госструктуре стать интересной для СМИ и не загубить репутацию
В Москве в рамках международной практической конференции «Эффективная пресс-служба — 2020» выступит владелец, пресс-секретарь НП «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев с докладом «Госструктура: как стать интересным для СМИ и не загубить репутацию». Мероприятие пройдет 23-24 апреля 2020 года.
Спикер поделится пошаговым планом по внедрению хайповых тем в повестку организации, расскажет как подготовить подушку безопасности, а так же приведет примеры хайповых тем от ГЛОНАСС, которые попадали в ТОП-Яндекса. Кроме того, Ярослав Федосеев объяснит, как избегать согласований со структурными подразделениями компании и поведает о «бадминтоне» пиарщика и журналиста. В конце доклада пресс-секретарь НП «ГЛОНАСС» расскажет об ошибке, которая чуть не стоила ему должности.
О спикере: Ярослав Федосеев
- официальный представитель национальной технологической инициативы «Автонет»,
- бывший пресс-секретарь Общероссийского народного фронта проекта «Народная экспертиза»,
- член Российской ассоциации по связям с общественностью,
- автор и ведущий Telegram- канала «Хуже Геббельса».
Конференция «Эффективная пресс-служба — 2020» ежегодно проводится в Москве журналом «Пресс-служба» и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.
Два тематических потока докладов: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.
Доступна онлайн-трансляция обоих потоков для тех, кто не может присутствовать на конференции очно.
Спикеры расскажут о:
- построении эффективной PR-стратегии,
- актуальных инструментах антикризисного PR,
- новых инструментах работы с корпоративными СМИ,
- управлении репутацией и работе с негативом,
- технике подготовки убеждающих речей для спикеров,
- комьюнити-менеджменте,
- том, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ,
- где брать инфоповоды, если ничего не происходит,
- новых технологиях внутрикорпоративного пиара,
- работе государственных и коммерчески х структур в различных регионах, направлениях и отраслях,
- малобюджетном пиаре и так далее.
Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на сайте.
ИА «Политика сегодня» — информационный партнер мероприятия.