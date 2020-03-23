Как госструктуре стать интересной для СМИ и не загубить репутацию

В Москве в рамках международной практической конференции «Эффективная пресс-служба — 2020» выступит владелец, пресс-секретарь НП «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев с докладом «Госструктура: как стать интересным для СМИ и не загубить репутацию». Мероприятие пройдет 23-24 апреля 2020 года.

Спикер поделится пошаговым планом по внедрению хайповых тем в повестку организации, расскажет как подготовить подушку безопасности, а так же приведет примеры хайповых тем от ГЛОНАСС, которые попадали в ТОП-Яндекса. Кроме того, Ярослав Федосеев объяснит, как избегать согласований со структурными подразделениями компании и поведает о «бадминтоне» пиарщика и журналиста. В конце доклада пресс-секретарь НП «ГЛОНАСС» расскажет об ошибке, которая чуть не стоила ему должности.

О спикере: Ярослав Федосеев

официальный представитель национальной технологической инициативы «Автонет»,

бывший пресс-секретарь Общероссийского народного фронта проекта «Народная экспертиза»,

член Российской ассоциации по связям с общественностью,

автор и ведущий Telegram- канала «Хуже Геббельса».

Конференция «Эффективная пресс-служба — 2020» ежегодно проводится в Москве журналом «Пресс-служба» и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.

Два тематических потока докладов: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.

Доступна онлайн-трансляция обоих потоков для тех, кто не может присутствовать на конференции очно.

Спикеры расскажут о:

построении эффективной PR-стратегии,

актуальных инструментах антикризисного PR,

новых инструментах работы с корпоративными СМИ,

управлении репутацией и работе с негативом,

технике подготовки убеждающих речей для спикеров,

комьюнити-менеджменте,

том, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ,

где брать инфоповоды, если ничего не происходит,

новых технологиях внутрикорпоративного пиара,

работе государственных и коммерчески х структур в различных регионах, направлениях и отраслях,

малобюджетном пиаре и так далее.

Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на сайте.

ИА «Политика сегодня» — информационный партнер мероприятия.