ФСБ на Сахалине задержала студентов, планировавших нападение на колледж
Силовики провели операцию по задержанию подростков, планировавших нападение на учебное заведение.
Двое студентов, планировавших нападение, были задержаны на Сахалине. ФСБ сообщает, что у них изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщает РИА Новости.
В рамках уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст.205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности") УК России, были задержаны студенты учебного заведения Сахалинской области 2002 и 2003 годов рождения. Их считают причастными к пропаганде в Сети терроризма, массовых убийств и суицида.
При обыске у задержанных был выявлен обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники с описанием готовящегося нападения на учебное заведение.