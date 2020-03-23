Пострадавшие от коронавируса клиенты ВТБ получат право на кредитные каникулы

Физлица, оказавшиеся на больничном из-за коронавирусной инфекции, а также те, кто понес финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска, смогут рассчитывать на поддержку банка ВТБ.

Комплекс планируемых мер для заемщиков включает в себя кредитные каникулы на срок до трех месяцев. Просьбы розничных клиентов об отсрочке платежей будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Конкретные детали и детали и сроки запуска инициативы руководство ВТБ объявит до конца марта.

Глава банка Андрей Костин ранее позитивно воспринял призыв Центробанка РФ к кредитным организациям реструктурировать задолженности, не назначать пени и штрафы по кредитам, а также до 30 сентября в случае неплатежей не взыскивать недвижимое имущество людей, у которых официально подтвержден коронавирус. В стране, по последним данным, выявлено 438 случаев заболевания, из них 17 человек выздоровели.

Роспотребнадзор открыл для россиян круглосуточную горячую линию по коронавирусу. Бесплатно получить ответы на вопросы, касающиеся профилактики и проблем распространения инфекции, можно по номеру телефона 8-800-555-49-43.