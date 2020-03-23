Минздрав РФ рассказал о циркуляции коронавируса в двух вариантах

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова сообщила, что бороться с COVID-19 может быть трудно по причине того, что болезнь существует в двух вариантах.

Россиян предупредили о том, что существуют повторные заражение коронавирусом, а также иммунитет не всегда успевает выработать устойчивость к заболеванию. По словам главного инфекциониста Минздрава, это связано с тем, что COVID-19 циркулирует в двух видах.

Некоторое время назад Nation News сообщало, что президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочее совещание с главой Министерства промышленности и торговли Денисом Мантуровым.