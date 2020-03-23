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15:03   23 Марта 2020
Общество

Минздрав РФ рассказал о циркуляции коронавируса в двух вариантах

Минздрав РФ рассказал о циркуляции коронавируса в двух вариантах

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова сообщила, что бороться с COVID-19 может быть трудно по причине того, что болезнь существует в двух вариантах.

Россиян предупредили о том, что существуют повторные заражение коронавирусом, а также иммунитет не всегда успевает выработать устойчивость к заболеванию. По словам главного инфекциониста Минздрава, это связано с тем, что COVID-19 циркулирует в двух видах. 

Некоторое время назад Nation News сообщало, что президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочее совещание с главой Министерства промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

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Автор: Кристина Мокроусова
#минздрав #коронавирус

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