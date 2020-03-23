Баранец рассказал, какие грубейшие ошибки Украина допустила при создании «Кентавров»

Новые десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины из-за грубых технологических ошибок подойдут только для рыбной ловли. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал военный эксперт Виктор Баранец.

Украинское Минобороны позиционировала катера «Кентавр» как «достойный ответ» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота России. На деле катера оказались несбалансированной и тяжелой техникой, сообщил на своей странице в Facebook военный эксперт, руководитель «Украинского милитарного центра» Тарас Чмут.

«Кентавры» должны были исправить ошибки предшественников — малых бронированных артиллерийских катеров. По словам Чмута, который служил в морской пехоте, конструкция техники создает «ужасные» условия для высадки морпехов. Скорость также не является сильной стороной «Кентавров».

«Тридцать два морпеха, которых он должен доставлять, превращают его в братскую могилу. Единственная аппарель на баке узкая, а чтобы до нее добраться, надо пройти немало узких мест, где спокойно можно зацепиться снаряжением или оружием», — пишет Чмут.

Наличие неуправляемых ракет С-8 на борту «Кентавров» не поддается логике, считает эксперт. Их точность оставляет желать лучшего, а стрелять ими по целям на берегу попросту неэффективно из-за небольшой дальности.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что не стоит относится к украинским «Кентаврам» как к серьезной боевой единице.

«Специалисты говорят, что там допущены грубейшие технологические ошибки, которые делают катер слишком тяжелым, и это ничем спасти нельзя. Может быть, отдать рыбакам, рыбинспекторам. Если допущены такие грубейшие нарушения, как толщина металла, плавучесть, если двигатель не тащит слишком тяжелый катер, то вы уже ничего не поделаете. Как о боевой единице, о таком корабле всерьез говорить не приходится», — отметил военный обозреватель.

Баранец считает, что эти десантно-штурмовые катера показывают упадок военно-морской конструкторской мысли Украины. Страна, которая раньше была способна производить авианосцы, теперь занимается строительством «комариного флота»:

«Сегодня единственное, что может делать оборонный комплекс Украины по части военно-морских вооружений – это небольшие суденышки, на которые они устанавливают разнокалиберные вооружения. Украинцы потеряли свою судостроительную школу, сейчас пришло новое поколение, которое делает это тяп-ляп».

Ранее в Минобороны Украины сняли ролик, в котором говорится, что российские суда «исчерпали свой ресурс». В ведомстве заявили, что российские корабли медленные и устаревшие по сравнению с украинскими «Кентаврами».