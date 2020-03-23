ЦИК России заявил о готовности при необходимости отложить подготовку к голосованию

Центральная избирательная комиссия готова при необходимости отложить подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию, заявляет пресс-служба ЦИК.

Голосование должно состояться 22 апреля. Как сообщалось, вопрос о переносе даты голосования по изменениям в Конституцию в настоящее время не обсуждается; при необходимости вопрос будет решаться президентом РФ, говорил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Сейчас идет работа избирательных комиссий — россиян информируют о проведении общероссийского голосования: запущен официальный сайт, а в регионах создаются билборды и наружная реклама.