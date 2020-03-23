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14:02   23 Марта 2020
Политика

Путин поручил обеспечить подразделения, работающие с группами риска из-за COVID-19

Путин поручил обеспечить подразделения, работающие с группами риска из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что для обеспечения подразделений, работающих с группами риска из-за коронавирусной инфекции, будет сделано все необходимое.

Российский лидер в понедельник, 23 марта, встретился с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Во время беседы глава государства выразил надежду, что Манутров сделает все необходимое для обеспечения подразделений, которым приходится работать в условиях коронавируса.

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Автор: Илья Романович
#путин #мантуров #коронавирус

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