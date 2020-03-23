«Новая газета» использует анонимные вбросы для нагнетания паники о коронавирусе

К 23 марта число выявленных больных коронавирусом COVID-19 приблизилось к 350 тысячам человек. Заболевание стремительно распространяется по США, страна вышла на третье место по количеству заразившихся. Тем временем в России введенные карантинные меры позволяют медикам держать ситуацию под контролем — 419 заболевших и ни одного летального исхода.

Однако сложившаяся ситуация явно не устраивает российские либеральные СМИ, которые пытаются спровоцировать в стране панику. Для этого они распространяют фейки, с помощью которых пытаются убедить читателей, будто ситуация в стране значительно хуже, чем есть на самом деле. Генпрокуратура и Роскомнадзор уже начали блокировать источники распространения недостоверной информации о распространении заболевания.

Так, 20 марта материалы по меньшей мере восьми изданий были заблокированы. Одним из распространителей фейков оказалось «Эхо Москвы», в эфире которого политолог Валерий Соловей заявил, будто с середины января в России от инфицирования COVID-19 умерли 1600 человек, а заболели до 180 тысяч. Свое громкое заявление он никак не подтвердил, а данные он якобы получил от анонимного источника.

Реальная экспертная оценка оказалась слишком скучной

Но журналистам из «Новой газеты» опыт коллег с «Эха Москвы» не пошел в прок. В воскресенье, 22 марта, на сайте издания появился материал с претенциозным и паникерским заголовком «Нет расходников, средств защиты, антисептиков, респираторов, персонала». Утверждается, будто для создания статьи корреспондент «Новой газеты» пообщался с врачами.

И действительно, одно реальное интервью в материале присутствует. «Новой» удалось пообщаться с Василием Штабницким, известным врачом-пульмонологом и соучредителем фонда «Живи сейчас». Штабницкий довольно критически относится к российской медицине, поэтому либеральная пресса часто обращается к нему за комментариями.

Вероятно, «Новая газета» рассчитывала, что и в этот раз эксперт сделает несколько жестких заявлений, но план не оправдался. Эксперт указал на несколько организационных недостатков, но все они относятся не к карантину непосредственно, а к организации российских медучреждений в принципе. Например, Штабницкий считает, что в отечественных больницах стоит увеличить число реанимационных отделений. Также он предложил изменить график дежурств сестринского персонала. При этом врач хорошо оценил качество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВР) российского производства.

«В целом, на мой взгляд, благодаря здоровой конкуренции российское оборудование подтянулось, и к моменту начала импортозамещения у нас было выпущено несколько аппаратов. Их нельзя назвать идеальными, но какие-то вещи они могут делать достаточно неплохо», — рассказал врач.

Комментарий Штабницокого явно не удовлетворил редакцию «Новой газеты», и тогда был использован проверенный политологом Соловьем метод — анонимный источник. Все «ужасы системы» поведал либеральным журналистам безымянный врач анестезиолог-реаниматолог, в реальном существовании которого есть серьезные сомнения.

Анонимные «эксперты» — конвейер сенсаций

Комментарий второго «врача» смотрится особенно абсурдно на фоне слов Штабницкого. В нем экспертная оценка просто отсутствует, есть лишь предположения и домыслы, в точности повторяющие тезисы в фейковых статьях — власти якобы врут о числе заболевших, а в больницах нет ни медикаментов, ни средств защиты. Еще более несуразно смотрятся замечания журналиста, вынесенные в скобки. С комментарием Штабницкого автор таких вольностей себе не позволял.

Еще один важный и примечательный момент — это громкий заголовок статьи. Слова «Нет расходников, средств защиты, антисептиков, респираторов, персонала» являются цитатой этого самого анонимного реаниматолога, а не известного врача-пульмонолога Штабницкого, с мнением которого действительно можно считаться.

При этом еще 4 марта директор департамента организации экстренной медицинской помощи Минздрава РФ Наталья Костенко рассказала журналистам, что в российских медучреждениях нет кризиса ни лекарств, ни средств защиты. В каждом регионе создан неснижаемый двухнедельный запас всех необходимых средств.

Складывается устойчивое впечатление, что очередной «анонимный источник» «Новой газеты» является выдумкой редакции с целью снять с себя ответственность за распространение недостоверных данных. Надеемся, что Генпрокуратура России в рамках отслеживания фейковых новостей обратит свое внимание на указанную статью «Новой газеты» и предпримет соответствующее действия, как это уже было в случае с «анонимным источником» фейков на «Эхе Москвы».