Депутаты ГД Валуев и Будуев объяснили, как защитить Байкал от водорослей

Идею запретить продажу моющих средств возле Байкала, чтобы защитить озеро от водорослей, озвучили депутаты Госдумы Николай Валуев и Николай Будуев.

Парламентарии отметили, что содержащийся в моющих средствах фосфат опасен для Байкала. Он способствует размножению водорослей, попадая в воду. Из-за этого кристально чистый водоем превращается в настоящее болото.

Как отмечает издание "Парламентская газета", депутаты Госдумы Николай Валуев и Николай Будуев предлагают запретить реализацию моющих средств с содержанием 5% фосфатов и выше в населенных пунктах, расположенных рядом с Байкалом.Пока неизвестно, будет ли рассмотрена эта инициатива в Госдуме.

Водоросли не только загрязняют воду. От них страдают рыбы, ракообразные и утки, живущие на озере. Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что вода, в которой находятся водоросли, становится менее подходящей для питьевого водоснабжения.