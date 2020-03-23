Совфед опроверг информацию о переносе всероссийского голосования по Конституции

Правительство РФ не станет переносить общенародное голосование по поправкам к Конституции, которое должно состояться 22 апреля. Соответствующее заявление сделал Совет Федерации.

В Совфеде отметили, что власти страны ввели эффективные меры по борьбе с распространением COVID-19. Общероссийское голосование по Конституции состоится в назначенные сроки, пишет РИА Новости.

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) ранее сообщила, что жители страны 22 апреля смогут проголосовать на дому. Для этого подготавливаются специальные механизмы, передавал телеканал RT.

Президент России Владимир Путин заявил, что голосование будет проводиться с соблюдением всех предосторожностей ввиду угрозы распространения коронавируса.

На территории России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 23 марта.