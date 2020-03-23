Милонов: Фейки оппозиции о коронавирусе могут спровоцировать ужасные для РФ последствия

Оппозиция может воспользоваться возросшей среди россиян паникой из-за коронавируса для раскачивания политической ситуации, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов.

В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) политик выразил мнение, что российская оппозиция воспринимает ситуацию с коронавирусом "как счастье для себя". Распространение слухов и фейков на фоне пандемии практически невозможно ограничить, что позволяет провокаторам конвертировать ситуацию в некую политическую нестабильность.

"Это шанс для тех, кто выступает за дестабилизацию обстановки в нашей стране вместо социальной консолидации", — считает Милонов.

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества подчеркивает необходимость увеличения ответственности для тех, кто намерен принимать участие в массовых беспорядках в условиях пандемии коронавируса. На данный момент призывы и участие в несанкционированных акциях могут обернуться совершенно необратимыми последствиями. По мнению депутата, распространять информацию о коронавирусе могут только официальные источники, получившие сообщение от государства.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выражал мнение, что к распространению коронавируса в Китае причастны США. По его мнению, американцы могли завезти COVID-19 из военной лаборатории в Ухан, откуда вирус распространился в другие города и страны по всему миру.