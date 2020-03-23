Водолацкий: Германия пытается "подогреть" инфовойну против РФ в разгар пандемии

Немецкий таблоид Bild подогревает информационную войну в разгар пандемии коронавируса, устраивая нападки на Россию и главу МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий в понедельник, 23 марта.

Запад пытается поддерживать градус информационной войны против России, которой удается отлично держаться в условиях распространения коронавируса, отметил депутат в беседе с ФБА "Экономика сегодня".

Уже сейчас становится ясно, что руководство западных стран не сумело удержать распространение коронавируса под контролем, что привело к панике и массовому заражению. Чиновники не в силах изменить ситуацию, поэтому вынуждены наблюдать за ее развитием.

"Того, что происходит в Европе, в нашей стране нет. Для Запада это лишний повод выстроить антироссийские теории и выдвинуть обвинения в рамках информвойны", — заявил собеседник интернет-издания.

Поэтому поздравление Лаврова от телеканала ARD, взбесившее Bild, стало очередным поводом для того, чтобы распространять антироссийские фейки, заявил он.

Западные СМИ давно работают на очернение России, пытаясь выстроить образ нашей страны как агрессора и врага, отрабатывая с максимальным цинизмом заказы, поставленные руководством стран, отметил Водолацкий.