Компенсации пожилым людям на карантине выплатят в Подмосковье

Пожилые жители Московской области получат выплаты в связи с карантином в размере трех тысяч рублей, заявил губернатор Андрей Воробьев.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями введут в регионе с конца марта. Распоряжение Воробьева о введении компенсаций поможет пенсионерам справиться с дополнительными затратами, которые могут появиться на фоне развития ситуации с коронавирусом, сообщает телеканал "360".

Выплаты будут осуществляться в два этапа. Половина средств поступит с 26 марта, остальную часть граждане получат после окончания карантина. Пожилых людей попросили не посещать публичные места и избегать поездок в общественном транспорте, а также не покидать свои дома без крайней необходимости, рассказали NEWS.ru.

Распространение коронавируса началось в декабре 2019 года. Количество зараженных в России составило около 400 человек. Власти следят за ситуацией в стране и публикуют последние данные о COVID-19 в РФ на официальном портале стопкоронавирус.рф