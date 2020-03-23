Путин и Мантуров обсудят состояние российской промышленности и производства

Президент России Владимир Путин и глава Минпромторга Денис Мантуров проведут рабочую встречу, в рамках которой обсудят состояние отечественной промышленности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во время встречи Мантуров расскажет о проблемах промышленности и производства в нынешних непростых экономических условиях. Разговор с министром состоится по инициативе главы государства. Дмитрий Песков также добавил, что другие совещания носят закрытый характер.

Российское правительство ранее выделило на развитие фармацевтической и медицинской промышленности 23 млрд рублей за последние несколько дней. По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, власти продолжат поддержку предприятий.

Мировая экономика оказалась на грани депрессии в связи с распространением нового типа коронавирусной инфекции (COVID-19). Россия также попала под удар, так как является частью глобальной системы, однако имеет необходимые финансовые ресурсы и опыт для минимизации рисков. Отечественная промышленность в этих условиях нуждается в большей поддержке, поэтому российские власти держат ситуацию на контроле.