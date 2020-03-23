Путин и Мантуров обсудят состояние российской промышленности и производства

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутаты ГД Валуев и Будуев объяснили, как защитить Байкал от водорослей

Депутаты ГД Валуев и Будуев объяснили, как защитить Байкал от водорослей

 Милонов: Фейки оппозиции о коронавирусе могут спровоцировать ужасные для РФ последствия

Милонов: Фейки оппозиции о коронавирусе могут спровоцировать ужасные для РФ последствия
Совфед опроверг информацию о переносе всероссийского голосования по Конституции

Совфед опроверг информацию о переносе всероссийского голосования по Конституции

 Водолацкий: Германия пытается "подогреть" инфовойну против РФ в разгар пандемии

Водолацкий: Германия пытается "подогреть" инфовойну против РФ в разгар пандемии
Олейник рассказал, как Украина дошла до «стадии развала»

Олейник рассказал, как Украина дошла до «стадии развала»

 Как Джо Байден спрятался от коронавируса на YouTube и стал главным конкурентом Трампа

Как Джо Байден спрятался от коронавируса на YouTube и стал главным конкурентом Трампа
Депутаты ГД Валуев и Будуев объяснили, как защитить Байкал от водорослей

Депутаты ГД Валуев и Будуев объяснили, как защитить Байкал от водорослей

 Милонов: Фейки оппозиции о коронавирусе могут спровоцировать ужасные для РФ последствия

Милонов: Фейки оппозиции о коронавирусе могут спровоцировать ужасные для РФ последствия
Совфед опроверг информацию о переносе всероссийского голосования по Конституции

Совфед опроверг информацию о переносе всероссийского голосования по Конституции

 Водолацкий: Германия пытается "подогреть" инфовойну против РФ в разгар пандемии

Водолацкий: Германия пытается "подогреть" инфовойну против РФ в разгар пандемии
Олейник рассказал, как Украина дошла до «стадии развала»

Олейник рассказал, как Украина дошла до «стадии развала»

 Как Джо Байден спрятался от коронавируса на YouTube и стал главным конкурентом Трампа

Как Джо Байден спрятался от коронавируса на YouTube и стал главным конкурентом Трампа
13:09   23 Марта 2020
Экономика

Путин и Мантуров обсудят состояние российской промышленности и производства

Путин и Мантуров обсудят состояние российской промышленности и производства

Президент России Владимир Путин и глава Минпромторга Денис Мантуров проведут рабочую встречу, в рамках которой обсудят состояние отечественной промышленности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во время встречи Мантуров расскажет о проблемах промышленности и производства в нынешних непростых экономических условиях. Разговор с министром состоится по инициативе главы государства. Дмитрий Песков также добавил, что другие совещания носят закрытый характер.  

Российское правительство ранее выделило на развитие фармацевтической и медицинской промышленности 23 млрд рублей за последние несколько дней. По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, власти продолжат поддержку предприятий.

Мировая экономика оказалась на грани депрессии в связи с распространением нового типа коронавирусной инфекции (COVID-19). Россия также попала под удар, так как является частью глобальной системы, однако имеет необходимые финансовые ресурсы и опыт для минимизации рисков. Отечественная промышленность в этих условиях нуждается в большей поддержке, поэтому российские власти держат ситуацию на контроле. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#путин #песков #промышленность #мантуров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...