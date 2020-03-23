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12:58   23 Марта 2020
Армия

Тела погибших в Ливии сирийских наемников и военных Турции перенесли на базу Митига

Тела погибших в Ливии сирийских наемников и военных Турции перенесли на базу Митига

Тела погибших наемников из Сирии и турецких военных были обнаружены на территории ливийской базы "Митига". Соответствующее сообщение опубликовал пользователь Twitter.

Всего было найдено более пятидесяти тел. Источник сообщает, что все они погибли в течение последних двух дней, когда велись вооруженные столкновения в районе Айн Зара.

Аэропорт Митига используется боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в качестве военной базы. Оттуда они производят обстрелы Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром. 

На стороне террористов ПНС Ливии воюют турецкие военные и сирийские наемники, переброшенные в Ливию президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Боевики ПНС Ливии при поддержке турецких солдат ежедневно нарушают действующий в стране режим перемирия, обстреливая позиции ЛНА и жилые районы Триполи.

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Автор: Василий Пименов
#ливия #митига #пнс ливии

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