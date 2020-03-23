Песков сообщил об изменениях в работе президента на фоне коронавируса

Глава государства Владимир Путин стал участвовать в меньшем количестве массовых мероприятий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российский лидер в последнее время проживает в государственных резиденциях, а не в своей квартире, заметил Песков. По его словам, Путин чаще всего живет там же, где и работает.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что участие главы государства в массовых мероприятиях сейчас было бы неразумным. Однако в ближайшие дни Путин проведет встречу с деятелями культуры, которые получат из рук главы государства награды за свои достижения.