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12:56   23 Марта 2020
Общество

Песков сообщил об изменениях в работе президента на фоне коронавируса

Песков сообщил об изменениях в работе президента на фоне коронавируса

Глава государства Владимир Путин стал участвовать в меньшем количестве массовых мероприятий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российский лидер в последнее время проживает в государственных резиденциях, а не в своей квартире, заметил Песков. По его словам, Путин чаще всего живет там же, где и работает.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что участие главы государства в массовых мероприятиях сейчас было бы неразумным. Однако в ближайшие дни Путин проведет встречу с деятелями культуры, которые получат из рук главы государства награды за свои достижения.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин

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