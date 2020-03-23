Песков заявил о возможности переноса голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность переноса голосования по Конституции РФ из-за пандемии коронавируса.

Песков подчеркнул, что прежде всего стоит вопрос о здоровье россиян. Решение будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в России. В настоящее время голосование намечено на 22 апреля в соответствии с указом президента Владимира Путина.

Пока всё идёт в рамках формулировки, которую изложил президент в самом начале в ходе встречи с Эллой Памфиловой, — объяснил пресс-секретарь.

Развитие ситуации с распространением коронавируса покажет, нужно ли переносить голосование на другую дату. На данный момент такой необходимости нет.