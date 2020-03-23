Дракон Дейенерис Таргариен появился в сериале "Мир Дикого Запада"

Взрослый дракон Дрогон появился в одном из эпизодов третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада", сообщили сценаристы Лиза Джой и Джонатан Нолан.

Один из драконов Дейенерис Таргариен появился во втором эпизоде третьего сезона "Мира Дикого Запада". Кроме того, в той же снялись шоураннеры "Игры престолов" Дэвида Бениоффа и Дэна Вайса, которые сыграли разработчиков робота-монстра.

Идею внедрения продюсеров предложил писатель Джордж Мартин. Именно он написал цикл романов "Песнь Льда и Огня", в котором несколько влиятельных домов борются за право оказаться на Железном Троне Семи Королевств.

Нолан огорчил фанатов — полноценного кроссовера фэнтезийной истории в "Мире Дикого Запада" все же не будет. Третий сезон сериала начался 15 марта.