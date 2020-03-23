Песков опроверг планы российских властей "закрыть" Москву из-за коронавируса

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти не собираются "закрывать" Москву на карантин.

Официальный представитель президента РФ добавил, что данный вопрос никогда не поднимался на обсуждение. Власти принимают меры для того, чтобы избежать распространения коронавируса. Запрещено проведение массовых мероприятий, москвичей старше 65 лет отправили на домашний режим. Однако никаких радикальных мер не требуется.

В России зафиксировано 438 случаев заражения новым типом коронавируса. Большая часть пациентов находятся в Москве, они помещены в больницы.