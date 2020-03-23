Танк САА стал мишенью для ПТУР боевиков в Идлибе

После попыток турецкой армии принять активное участие в вооруженном конфликте джихадистов с Сирийской арабской армией (САА) в провинции Идлиб РФ удалось принять меры для стабилизации ситуации в регионе. Однако, согласно сообщениям «Федерального агентства новостей», ссылающегося на арабские источники, там сейчас отмечаются опасные сигналы.

Очередной военный турецкий конвой пересек сирийскую границу и направился к наблюдательным пунктам, расположенным на юге провинции. Одновременно с этим источником отмечается увеличение активности местных боевиков. Так, джихадисты группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», костяк которой составляют террористы запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра», атаковала позиции САА.

Источником отмечается, что на этом фоне в Идлибе произошла очередная атака боевиков, в результате которой были обстреляны позиции правительственных сил у поселения Хазарин, где один танк САА стал мишенью для ПТУР джихадистов. В свою очередь, просирийские силы также концентрируют силы у города Кафр-Набель. Стало известно, что из Дамаска в провинцию прибыли подразделения проиранского ополчения «Хашд Шааби», а из восточной части Алеппо прибывает бронетехника. Помимо этого, в небе над горами Джебель аз-Завия было отмечено появление беспилотников ВВС Сирии, сопровождаемых истребителями.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил о готовности восстановить отношения с Турцией, если Анкара откажется от поддержки боевиков в провинции Идлиб.