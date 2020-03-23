Большинство пациентов с коронавирусом в Китае пошли на поправку

Количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в КНР снижается с каждым днем. Сейчас под надзором докторов находятся около пяти тыс. человек, практически 90% из которых уже выздоровели. Их выписали из медучреждений.

Последние данные статистики заболеваемости гласят: на материковой части КНР находится порядка 81 тыс. человек с диагнозом COVID-19, из них 72703 человека пошли на поправку и выписались. Из 100% заболевших преодолеть болезнь с могли 89,65% заболевших. Об этом стало известно из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая.

Эпидемия, а затем и пандемия, началась с города Ухань, где с момента вспышки заболевания зарегистрировано 13 293 случая заражения, из которых всего 117 человек скончалось. В провинции Хубэй было выявлено 67 800 пациентов с диагнозом коронавирус, 3 153 из которых умерли.

Суммарно в городе Ухань и провинции Хубэй смертность от COVID-19 составила 5%. Это означает, что от болезни погибло всего 3 270 больных. Средняя статистика по Китаю показывает, что число летальных исходов по стране составляет 4%.

Пандемия коронавируса была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта. Сейчас тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в большинстве западных стран. В их число входят Италия, Испания, Германия, США.

Канцлера ФРГ Ангелу Меркель отправили на карантин из-за угрозы коронавируса. Главе немецкого правительства делал прививку зараженный COVID-19 доктор, после чего она приняла решение о самоизоляции. Актуальную информацию о болезни стоит отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.