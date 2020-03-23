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12:17   23 Марта 2020
Политика

Прокуратура Нидерландов возобновила процесс по делу MH17

Прокуратура Нидерландов возобновила процесс по делу MH17

Слушания по делу о крушении малазийского "Боинга" были возобновлены нидерландской прокуратурой, заявили в Нидерландах.

Как передает РИА Новости, в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, прокуратурой Нидерландов было принято решение о проведении судебного заседания в закрытом режиме деб участия родственников, журналистов и прочих заинтересованных лиц. Тем не менее, за процессом можно наблюдать в онлайн-режиме.

В 2014 году на юго-востоке Украины потерпел крушение Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший пассажирский рейс MH17. Расследование катастрофы продолжается до сих пор. По имеющейся информации, воздушное судно было сбито зенитной ракетой при помощи ЗРК "Бук". Украина и Запад пытаются абсолютно безосновательно приписать ответственность за инцидент Российской Федерации.

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Автор: Василий Пименов
#украина #нидерланды #mh17 #boeing

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