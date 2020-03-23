Выпад немецких СМИ в сторону Лаврова ушел в никуда

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий назвал нападки немецкого таблоида Bild на Россию и главу МИД Сергея Лаврова попытками «подогреть» информационную войну в разгар пандемии коронавируса.

Министру иностранных дел РФ исполнилось 70 лет в субботу, 21 марта. Немецкий телеканал ARD разместил в Twitter поздравление, в котором назвал Лаврова «марафонцем» на своем посту, порекомендовав купить книгу с его фотографиями в честь юбилея.

На сообщение отреагировал журналист Bild Джулиан Репке. Он заявил, что Москва якобы причастна к неким «теориям заговора» вокруг коронавируса. Однако доказательств не привел.

Репке счел поздравление телеканала «немыслимым скандалом» во время пандемии COVID-19. По его мнению, речь идет о «культе личности» Лаврова и некой «информационной войне», которую якобы ведет Кремль.

Депутат Водолацкий в беседе с ФБА «Экономика Сегодня» таким нападкам не удивился. По его словам, как раз Запад стремится поддерживать градус информационной войны против России, которая сдерживает распространение коронавируса.

В отличие от Европы, в нашей стране ситуация выглядит куда более успешной, напомнил парламентарий.

«Для Запада это лишний повод выстроить антироссийские теории и выдвинуть обвинения в рамках информвойны», — убежден Володацкий.

Журналистам крупных западных СМИ давно поставлена задача: выстраивать для России негативный образ агрессора и врага. День рождения Лаврова — лишь повод, уверен парламентарий:

«Вот они и отрабатывают заказы, подчас основывая такую работу на полном абсурде и с максимальным цинизмом».

Немецкий журналист Репке давно известен своими антироссийскими публикациями, напоминает издание. Осенью 2018 года он обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в «излишнем» дружелюбии к президенту Владимиру Путину и его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Журналисту не понравилось, что во время саммита в Стамбуле Меркель пожала им руки.

Лавров — сильный политик, дипломатов такого уровня на Западе просто нет, убежден Володацкий. Частично и это стало причиной атак на него в день рождения.