Власти Подмосковья приостановили действие школьных льготных проездных из-за COVID-19

Школьники с 26 марта временно не смогут воспользоваться правом на льготный проезд, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Это вынужденная мера, направленная на то, чтобы дети не посещали многолюдные места. Временное ограничение на пользование льготным проездным распространяется на школьников из Подмосковья, учащихся в пятых классах и старше, передает канал "360".

Единая транспортная карта не будет работать до 14 апреля. Ограничив льготный проезд, власти Подмосковья намерены защитить школьников и их семьи от COVID-19. Сейчас общеобразовательные учреждения региона закрыты. С 23 марта дети перешли на дистанционное обучение.

Льготы школьников, получавших бесплатное питание, власти региона сохранили. За выдачу продуктовых наборов ответственны директора учебных заведений, пишет издание NEWS.ru. По словам Андрея Воробьева, все вопросы о бесплатном питании следует уточнять у администрации той или иной школы.

Сайт стопкоронавирус.рф призван сообщать россиянам о ситуации с COVID-19 в стране. Каждый день на портале обновляются данные о числе выздоровевших и заболевших. Плюс ко всему там можно найти информацию о том, кто наиболее подвержен заболеванию.