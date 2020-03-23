Профессор Гарварда отметил, что стратегия нацбезопасности США "не подходит" под новый мир

Мировые эксперты рассказали, насколько США оказались готовы к эпидемии коронавируса и что ожидает страну в обозримом будущем. Об этом сообщает издание Foreign Policy.

Замдиректора Международного института стратегических исследований Кори Шейк считает, что коронавирус подтолкнет Соединенные Штаты к закату мирового лидерства, так как страна показала лишь эгоизм и "бездарное головотяпство", не справившись с ролью лидера на мировой арене.

Профессор Гарвардского университета Джозеф Най особо подчеркнул, что нацбезопасность страны оставляет желать лучшего. Стратегия Америки не соответствует реалиям, что особенно заметно на фоне распространения вируса, пишет RT. Эксперт уточняет, что американская стратегия не способна подстроится под новый мир.

Профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт полагает, что коронавирус приведет за собой рост националистических настроений, а также переориентацию влияния с Запада на Восток. Дело в том, по словам эксперта, что Восток отреагировал на вирус эффективнее и более качественно, а Запад до сих пор не может справиться с заболеванием.