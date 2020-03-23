Диспансеризация взрослого населения РФ приостановлена ввиду распространения COVID-19

Российские министры приняли постановление о прекращении диспансеризации и профилактических медосмотров взрослых людей в государстве из-за угрозы распространение COVID-19.

В тексте распоряжения указано, что в рамках специальных мер по борьбе с пандемией коронавируса, региональные руководители должны приостановить профилактические медосмотры и диспансеризацию взрослых людей. Также в документе говорится про информирование населения страны со стороны местных властей об отмене диспансеризации.

Ранее телеканал RT сообщал о реакции спортсменов на отмену чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в РФ в 2020 году. Трехкратный чемпион мира по хоккею Валерий Каменский заявил, что сейчас главной задачей является борьба с коронавирусной инфекцией.