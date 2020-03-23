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11:21   23 Марта 2020
Политика

Медиацентр "Патриот" анонсировал встречу, где обсудят дистанционное обучение

Медиацентр "Патриот" анонсировал встречу, где обсудят дистанционное обучение

Медиагруппа "Патриот" приглашает журналистов всех СМИ на пресс-конференцию "Готовы ли российские школы и вузы к дистанционному обучению. Изменит ли коронавирус систему образования в России. Что такое дистанционное образование вообще".

Карантин привел к тому, что образовательные учреждения Москвы и регионов закрываются. Школы и вузы пытаются перестроиться на новые принципы обучения. 

Готовы ли преподаватели, учителя, студенты и школьники к дистанционному обучению? Создана ли материально-техническая база? Как отразится карантин на подготовке школьников к ЕГЭ? Насколько эффективно дистанционное образование? 

Мероприятие пройдет в понедельник, 23 марта, в 14:00 по московскому времени. Адрес: Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус пять. 

Участие в конференции примут директор лицея №36 Тхостов Константин Эдуардович, проректор по инновационной деятельности и информационным технологиям РГПУ им. А. И. Герцена Пучков Михаил Юрьевич, директор президентского физико-математического лицея №239 Пратусевич Максим Яковлевич и другие.

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Автор: Яна Либерман
#коронавирус

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