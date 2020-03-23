Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Большинство пациентов с коронавирусом в Китае пошли на поправку

Большинство пациентов с коронавирусом в Китае пошли на поправку

 Троих террористов нейтрализовали в Кабардино-Балкарии

Троих террористов нейтрализовали в Кабардино-Балкарии
Прокуратура Нидерландов возобновила процесс по делу MH17

Прокуратура Нидерландов возобновила процесс по делу MH17

 Три лаборатории для исследований на COVID-19 запустят в Подмосковье

Три лаборатории для исследований на COVID-19 запустят в Подмосковье
Олейник рассказал, как Украина дошла до «стадии развала»

Олейник рассказал, как Украина дошла до «стадии развала»

 Как Джо Байден спрятался от коронавируса на YouTube и стал главным конкурентом Трампа

Как Джо Байден спрятался от коронавируса на YouTube и стал главным конкурентом Трампа
Большинство пациентов с коронавирусом в Китае пошли на поправку

Большинство пациентов с коронавирусом в Китае пошли на поправку

 Троих террористов нейтрализовали в Кабардино-Балкарии

Троих террористов нейтрализовали в Кабардино-Балкарии
Прокуратура Нидерландов возобновила процесс по делу MH17

Прокуратура Нидерландов возобновила процесс по делу MH17

 Три лаборатории для исследований на COVID-19 запустят в Подмосковье

Три лаборатории для исследований на COVID-19 запустят в Подмосковье
Олейник рассказал, как Украина дошла до «стадии развала»

Олейник рассказал, как Украина дошла до «стадии развала»

 Как Джо Байден спрятался от коронавируса на YouTube и стал главным конкурентом Трампа

Как Джо Байден спрятался от коронавируса на YouTube и стал главным конкурентом Трампа
11:16   23 Марта 2020
Экономика

Мировой кризис может повторить сценарий обвала 1981 года

Мировой кризис может повторить сценарий обвала 1981 года

Произошедшее замедление мировой экономики является одним из признаков начала очередного финансового кризиса. Не исключено, что новые волнения пойдут по сценарию 1981 года – тогда мировая экономика находилась в рецессии несколько лет.

Последние события на мировых финансовых рынках являются признаком наступления нового международного экономического кризиса. В результате потрясений на биржах сбудутся пессимистичные прогнозы о снижении ВВП ряда стран.

Сценарий кризиса 2020 года может в точности повторить события 2008 и 1981 годов, считают аналитики Reuters. В конце прошлого века мировая экономика пережила один из самых сильных ударов – в течение трех лет от рецессии пострадали все страны Запада, цикличные обвалы котировок привели к изменениям в рыночных отношениях.

Кризисы прошлого неоднократно оказывались следствием сильной зависимости капиталистических стран от интернационального рынка. В этот раз ситуация оказалась схожей – энергетика отреагировала на закрытие границ Китая после начала пандемии коронавируса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#экономика #производство #кризис #промышленность #цены на нефть

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...