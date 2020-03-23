Мировой кризис может повторить сценарий обвала 1981 года

Произошедшее замедление мировой экономики является одним из признаков начала очередного финансового кризиса. Не исключено, что новые волнения пойдут по сценарию 1981 года – тогда мировая экономика находилась в рецессии несколько лет.

Последние события на мировых финансовых рынках являются признаком наступления нового международного экономического кризиса. В результате потрясений на биржах сбудутся пессимистичные прогнозы о снижении ВВП ряда стран.

Сценарий кризиса 2020 года может в точности повторить события 2008 и 1981 годов, считают аналитики Reuters. В конце прошлого века мировая экономика пережила один из самых сильных ударов – в течение трех лет от рецессии пострадали все страны Запада, цикличные обвалы котировок привели к изменениям в рыночных отношениях.

Кризисы прошлого неоднократно оказывались следствием сильной зависимости капиталистических стран от интернационального рынка. В этот раз ситуация оказалась схожей – энергетика отреагировала на закрытие границ Китая после начала пандемии коронавируса.