Комплекс городского хозяйства Москвы перешел в режим повышенной готовности из-за COVID-19

Режим повышенной готовности введен во всех организациях, отвечающих за подачу воды, тепла и электроэнергии в Москве. Все службы работают по утвержденным графикам, без сбоев и срывов.

Информацию о стабильной работе всех систем жизнеобеспечения Москвы подтвердил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщает РИА Новости. Чиновник подчеркнул, что службы комплекса городского хозяйства работают в режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения инфекции COVID-19.

"Сотрудники Комплекса городского хозяйства делают все для того, чтобы город функционировал в обычном режиме", — отметил Бирюков.

По его словам, аварийные службы также переведены в состояние повышенной готовности. Бирюков сообщил, что специалисты подразделений способны в кратчайшие сроки решить любую внештатную ситуацию.

Актуальная информация об эпидемиологической ситуации в Москве, России и в мире публикуется на официальном портале стопкоронавирус.рф. Успешно преодолеть эпидемию коронавируса можно, соблюдая три простых правила. Их перечислил заслуженный врач РФ Юрий Фокин.

Пандемия коронавируса затронула уже более 169 стран. Многие из них начали активное сотрудничество для скорейшей победы над болезнью. Российские военные специалисты и спецтехника прибыли в Италию для помощи местным медикам. Самолет ВКС России доставил из Китая в РФ 25,5 млн медицинских масок, сообщает портал NEWS.ru.